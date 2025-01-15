Песков: запрет ЕС на импорт алюминия из РФ может нарушить работу глобального рынка

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Планируемый Европейский союзом запрет на импорт из России первичного алюминия может повлечь за собой дестабилизацию мирового рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ранее агентство Reuters информировало о том, что такой запрет планируется включить в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС.

"Мы в курсе этих новостей. Вполне можно предположить, что идут подобные обсуждения. Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, они, разумеется, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка", - отметил Песков.