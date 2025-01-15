Премьер Словакии приедет в Москву с большой делегацией на парад 9 мая

© AP Photo/ Petr David Josek/ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует приехать Москву с большой делегацией 9 мая на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

"Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация. Это мы обсуждали и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Премьер приедет тоже", - сказал Гашпар в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что договорился с Фицо вместе присутствовать на параде в Москве 9 мая в честь 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.