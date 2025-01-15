В Индонезии началось извержение вулкана Ибу

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На территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии началось извержение вулкана Ибу. Об этом информировало агентство Antara, ссылаясь на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской страны.

Как отмечается, столб пепла над вершиной Ибу достигает 4 тыс. м или 5 325 м над уровнем моря.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, включающий 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается свыше 500 вулканов, в том числе действующих порядка 130.