Зеленский заявил о массированном ударе по энергетике Украины

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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о массированном ударе по энергетике Украины после многочисленных взрывов по всей стране.

По его словам, удар пришелся по "газовой инфраструктуре и энергетическим объектам". Вместе с тем Зеленский вновь посетовал, что западные партнеры не полностью выполняли свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога 15 января звучала на всей территории Украины. В украинских СМИ появлялись сообщения о взрывах в Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях, а также в Ивано-Франковске, Кривом Роге, Харькове и Черкассах.

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что в стране применяются превентивные отключения электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", аварийные отключения ввели в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.