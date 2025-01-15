Пезешкиан: со стороны Ирана последует ответ в случае удара США или Израиля

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Иран не стремится к военному конфликту, но будет отвечать в случае нанесения по его территории удара США или Израилем. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

На вопрос, какой будет реакция Тегерана на удар, нанесение которого рассматривают США и Израиль якобы с тем, чтобы не допустить развития иранской ядерной программы, Пезешкиан ответил: "Мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не ищем ее".

"Я очень надеюсь, что этой атаки не случится, так как это нанесет вред всем участникам конфликта, а не только нам", - указал он.

19 декабря прошлого года первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отмечал, что в Вашингтоне не считают, будто Тегеран принял решение разработать или получить иным образом ядерное оружие.

В ноябре 2024 года Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане установки порядка 6 тыс. новых центрифуг для производства обогащенного урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе. При этом Тегеран заявил, что намерен на центрифугах обогащать уран до 5%.