ВС РФ ударили по военным аэродром ВСУ

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Российские ВС в рамках специальной военной операции (СВО) поразили за прошедшие сутки военные аэродромы, скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 137 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.