Трамп планирует ускорить поставки оружия Тайваню

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Будущий глава администрации США Дональд Трамп намерен ускорить темпы поставок американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом заявил будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

"У нас невыполненных контрактов с ними на сумму более $20 млрд, они уже выплатили эти средства. И нам надо напряженно работать над тем, чтобы передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания Китая", - сказал он, говоря о ситуации вокруг Тайваня.

Вместе с тем Уолтц подтвердил, что следующая вашингтонская администрация, приступающая к работе 20 января, планирует продолжать предпринимать попытки превратить Тайвань в "дикобраза". Эта политика подразумевает насыщение острова такими системами вооружений, которые бы значительно повысили вероятные потери материкового Китая в случае гипотетического конфликта в Тайваньском проливе и заставили бы Пекин воздержаться от таких планов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда там скрылись остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин воспринимает Тайвань как одну из провинций КНР.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон параллельно продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США остаются главным поставщиком вооружений для Тайваня.