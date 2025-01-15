Путин 16 января проведет переговоры с президентом ЦАР

© Артем Геодакян/ ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим коллегой из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой 16 января. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"В четверг, 16 января, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, который прибыл в Россию с официальным визитом", - следует из сообщения.

Ожидается, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Туадера прилетел в Москву в среду утром, его визит завершится 17 января.