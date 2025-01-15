NTV: в Стамбуле 11 человек за сутки умерли из-за отравления поддельным алкоголем

© AP Photo/ТАСС

Из-за отравления фалшивым алкоголем в Стамбуле за сутки умерли 11 человек. Всего за помощью к медикам в этой связи обратились 38 человек, из них 26 - иностранные граждане, передает телеканал NTV.

Ранее стало известно, что в результате отравления поддельным алкоголем скончались семь граждан Туркмении. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "попытка умышленного убийства", задержаны двое подозреваемых. По информации телекомпании, они являются гражданами Туркмении.

Некоторое время назад власти Стамбула информировали о том, что за 1,5 месяца в мегаполисе более 50 человек скончались из-за употребления контрафактного алкоголя.