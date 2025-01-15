SuperJob: 42% жителей России в новогодние каникулы работали

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Почти половина жителей России (42%) в новогодние каникулы работали. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, передает ТАСС. Участниками опроса стали 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.

"В новогодние каникулы 42% россиян в той или иной мере работали, 58% - отдыхали. При этом лучше всего в каникулы у респондентов получалось общаться, сидеть в интернете и смотреть сериалы. 59% опрошенных провели с близкими достаточно времени для общения", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, 59% участников опроса сообщили, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 18% - больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно 54% сограждан. Вместе с тем каждому четвертому респонденту не хватило времени на занятия спортом, а практически каждый второй не нашел или ограничил время на хобби.

Кроме того, согласно результатам опроса, мужчины чаще удовлетворены тем, сколько времени уделили гаджетам, прогулкам и спорту, а женщины - общению с близкими.