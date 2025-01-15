МИД Бразилии: БРИКС не стремится к отказу от доллара

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БРИКС не стремится отказываться от использования доллара США в торговле, так как большая часть финансовых резервов членов объединения хранится именно в американской валюте. Соответствующее заявление сделал секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя в интервью французской радиостанции RFI.

"Отказ от доллара не имел бы смысла, поскольку страны БРИКС являются крупными держателями долларовых резервов. Наши дискуссии в рамках группы ориентированы на облегчение сделок между государствами БРИКС. Ничто из того, над чем работают в БРИКС, не нацелено на противодействие кому-либо", - сказал он.

Ранее будущий президент США Дональд Трамп пригрозил применить торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара.

Председателем БРИКС с 1 января стала Бразилия. В 2024 году сообщество возглавляла Россия, главным событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22-24 октября, где было принято решение создать категорию стран - партнеров БРИКС. Первыми статус партнеров получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Партнером БРИКС изначально была также названа Индонезия, однако 6 января было объявлено, что страна стала полноправным членом блока.