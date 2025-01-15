Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

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Москва и Киев в результате переговорного процесса провели обмен пленными в формате 25 на 25. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В среду, 15 января, в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными.

По данным ведомства, все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, указали в министерстве.