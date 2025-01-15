Президент РФ подписал указ о разовой выплате ветеранам ВОВ

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Президент России Владимир Путин своим указом назначил единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), их вдовам, а также бывшим малолетним узникам концлагерей.

"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тыс. рублей", - сказал он в ходе заседания российского оргкомитета "Победа".

"Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, - по 55 тысяч рублей", - уточнил глава государства.

Он отметил, что долг жителей России "делать все возможное для того, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной". "Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях. И должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, из понимания важности этого пути "рождается сопричастность к судьбе Отечества, готовность его защищать".