NBC: на инаугурацию Трампа приглашены Безос, Маск и Цукерберг

© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января будут присутствовать основатель онлайн-ретейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск, а также гендиректор корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг. Об этом со ссылкой на осведомленные источники информировала телекомпания NBC.

Сообщается, что предпринимателям достанутся "видные места", их разместят вместе с другими важными гостями - кандидатами на ключевые должности в новой американской администрации и избранными должностными лицами.

Ранее газета The Wall Street Journal отмечала, что как Meta, так и Amazon пожертвовали по $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. Маск входит в круг ближайших соратников будущего главы Белого дома и, как ожидается, вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит при новой администрации ведомство по повышению эффективности правительства и борьбе с бюрократией.