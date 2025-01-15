Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 220 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за прошедшие сутки составили более 220 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, два бронетранспортера, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре миномета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки было отражено две контратаки противника.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 52 120 военнослужащих, 305 танков, 229 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортеров, 1 566 боевых бронемашин, 1 480 автомобилей, указали в МО РФ