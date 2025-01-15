Yle: в Финский залив прибыли два корабля НАТО

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В Финский залив прибыли два военных корабля НАТО, направленные для патрулирования Балтийского моря. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle на основании данных портала Vessel Finder, отслеживающего перемещение судов.

Вместе с тем военно-морское командование Североатлантического альянса опубликовало несколько фотографий военных кораблей в соцсети X, подписав, что они находятся в Балтийском море. Речь идет о кораблях под флагами Нидерландов и Германии.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита балтийских стран альянса в Хельсинки о запуске миссии Baltic Sentry в Балтийском море, целью которой определена защита подводной инфраструктуры. В операции будут задействованы, в частности, фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса.

В организации уточнили, что запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.