Путин присвоил семи городам звания "Город трудовой доблести"

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Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Верхней Пышме, Зеленодольску, Ишимбаю, Кургану, Ленинску-Кузнецкому, Миассу и Салехарду. Соответствующий указ главы государства опубликован.

Согласно документу, города были удостоены почетного звания за вклад жителей "в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено президентом РФ в марте 2020 года. Оно присваивается за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне: бесперебойное производство военной и гражданской продукции, массовый трудовой героизм и самоотверженность. В удостоенном этого звания городе размещают стелу с изображением герба города.