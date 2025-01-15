В России утвержден график производства особо востребованных вооружений на 2025 год

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В России утвержден график производства особо востребованных вооружений на 2025 год, объемы увеличены. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения в 2024 году и о планах на 2025 год.

"Наша главная задача в наступившем году - сохранить набранные в прошлом году темпы. Утвержден график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год. По значительному числу позиций объемы этой работы увеличены", - отметил Медведев.

В числе приоритетных задач он также выделил создание высокотехнологичных вооружений. "Безусловно, это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые продемонстрировали высокую эффективность на поле боя", - указал зампред СБ РФ, обратив внимание, что согласно данным Минобороны, все пункты плана на 2025 год обеспечены необходимым финансированием.

Он подчеркнул, что по-прежнему будет обращать самое пристальное внимание на техническое переоснащение предприятий и повышение их антитеррористической защищенности.