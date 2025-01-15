Зачем США Гренландия, Канада и Панамский канал?

Владимир Блинков, экономический обзреватель

За несколько недель до своей инаугурации Дональд Трамп сделал ряд ярких заявлений, которые ввергли в замешательство мировое сообщество. Сначала он заявил, что планирует вернуть под контроль США Панамский канал, а затем – о планах присоединить Канаду и Гренландию. Последние две территории он даже включил в карту, которую разместил в собственной соцсети Truth Соц. сети.

Говоря о желании присоединить Канаду, Трамп написал в Truth Соц. сети, что если бы оба государства объединились, то «не было бы тарифов, налоги снизились и они были бы в полной безопасности». Спустя день он заявил, что будет использовать «экономическую силу», чтобы побудить канадцев отказаться от искусственно проведенной границы с США. Следует заметить, что Трамп выбрал «удачный момент», чтоб высказаться в отношении Оттавы. В стране сегодня фактически безвластие - лидер правящей либеральной партии Джастин Трюдо ушел в отставку на фоне многочисленных непопулярных мер правительства. А новые выборы в стране пройдут лишь осенью. Но его заявления вызвали резкую критику в политических и общественных кругах Канады. «Трамп пожалеет о том, что сделает Канаду штатом», - пишет обозреватель влиятельной канадской газеты Globe and Mail Крис Вилсон-Смит.

Что касается Гренландии, то во время своего первого срока Трамп уже предлагал властям Дании, под чьим управлением она находится, передать ее США в долгосрочную аренду. Но получил тогда отказ. Financial Times оценивает Гренландию в 1,1 трлн долл. из-за ее редкоземельных минералов и ресурсного потенциала. В частности, запасы редкоземельных металлов оцениваются в 40 млн тонн, урана - 300 тыс. тонн. А эти ресурсы нужны США для обеспечения сырьевой независимости промышленности.

В случае присоединения Канады и Гренландии арктическая зона, контролируемая США, сравняется с российской. На долю объединенных США, Канады и Гренландии придется около одной четверти всех разведанных в мире залежей полезных ископаемых стоимостью в 78 трлн. долл.( другая четверть мировых ресурсов находится на территории России, она оценивается в 76 трлн. долл). Так что присоединение Канады и Гренландии позволит в перспективе создать сырьевую базу для обеспечения технологического лидерства, если США потребуются дополнительные энергетические и ресурсные мощности. В итоге это может позволить США стать глобальным лидером по майнингу криптовалюты (о чем уже высказался Трамп) и по совокупной мощности компьютерной индустрии, лидерами в развитии ИИ как критического фактора в будущей экономике, включая сектор ВПК.

Еще одна точка напряжения - Панамский канал, который, как заявил Трамп, также должен быть передан США. Вашингтон - главный пользователь канала, осуществляющий 72% всех грузоперевозок. При этом плата за проход судов через канал составляет примерно 80% доходов Панамы.

Европейские партнеры США выразили непонимание в связи с этими заявлениями. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов сегодняшнего международного права. Но, в сложившихся условиях Европа вряд ли сможет ему серьезно противостоять, будучи по ногам и рукам связана как натовскими договоренностями, так и зависимостью от американских энергетических, финансовых и технологических ресурсов.

Оценивая вероятность реализации этих заявлений, отмечу, что для оформления контроля над Гренландией США необязательно провозглашать ее очередным штатом. Они могут использовать опыт с Пуэрто-Рико, которая формально считается независимой территорией с системой самоуправления и собственной Конституцией, но находится под фактическим американским управлением.

Канада тоже едва ли сразу станет новым американским штатом, но контроль за ней ужесточится. К власти в Канаде могут прийти близкие и лояльные Трампу силы, например, Пьер Пуальевра, известный своей приверженностью биткоину и блокчейн-технологиям. Так что, скорее всего, Трамп не будет спешить в отношении северного соседа, акцентируясь на укреплении связей с будущим канадским правительством и предлагая новые совместные проекты, в первую очередь, в области энергетики.

А вот намерение поставить под свой контроль Панамский канал, несмотря на активные протесты панамцев, которые десятилетиями боролись за то, чтобы сделать канал своим, вполне осуществимо. Панама – маленькая страна, созданная американцами за счет отрезанной территории Колумбии с целью строительства канала. И хотя местная молодежь сжигает сейчас североамериканские флаги, панамские политики, скорее всего, будут искать с Вашингтоном какие-то компромиссы.

Отмечу, что у США довольно богатый опыт по захвату южноамериканских территорий. Помимо постоянных вторжений на мексиканскую территорию, американские войска оккупировали Кубу (дважды), Никарагуа, Доминиканскую республику, Гаити и Гондурас. Причем захват Кубы осуществили под предлогом ее освобождения от гнета Испании. Президент Теодор Рузвельт в свое время назвал подобную стратегию «Политикой большой дубинки», подразумевая, что сильному позволено все. Но это направление может обернуться и самым большими проблемами для избранного президента США.

В целом же заявления Трампа знаменуют переход руководства США от либерального, «основанного на правилах» международного порядка к нелиберальным принципам конкуренции, где сильнейшему можно все. Начало этому процессу положила администрация Байдена, развязав украинский конфликт и организовав диверсию на «Северных потоках». В итоге Россия силовыми, а не экономическими мерами конкурентной борьбы была вытеснена с европейского рынка, а США заняли ее место.

Заявления Трампа показывают, что он намерен продолжать такой курс. В итоге, вероятно, что США постепенно откажутся от режима относительно открытой и регулируемой торговли, созданного ими в период после Второй мировой войны, а с помощью захватов и масштабных тарифных мер откроют эру экономического национализма. Успех реализации этой стратегии будет базироваться на таких факторах как энергетическая, продовольственная, военная, демографическая и научно-техническая самодостаточность, на обеспечение которых и нацелены «инициативы» Трампа. В случае реализации указанных заявлений США будут контролировать конкурентную ситуацию во всем западном полушарии. Предлагаемый механизм позволит контролировать и Европу. Но нужна ли она США, если потребляет больше, чем отдает США. Ее экономические связи с Россией разрушены, уничтожена часть европейской промышленности, которой нужны были дешевые российские энергоносители, и которая конкурировала с США. Так что как конкурент на мировом рынке она более не опасна.

В сложившихся условиях сделанные заявления прежде всего сигнал Китаю, который расширяет свои возможности как в Латинской Америке, где находится Панамский канал, так и в Артике икоторый,согласно отчету Глобального проекта распределения капитала (совместного центра Стэнфордского, Чикагского и Колумбийского университетов), обладает преимуществом в сфере мирового производства, в том числе и благодаря доминированию во многих цепочках поставок. Но насколько эта модель окажется жизнеспособной, покажет опыт. Китай, как и другие страны, разрабатывает собственные стратегии действий в новых условиях.