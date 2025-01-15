Минздрав сектора Газа сообщил о более 46,7 тыс. погибших с октября 2023 года

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В результате действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в октябре 2023 года погибли более 46,7 тыс. палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число жертв израильской агрессии в Газе с октября 2023 года возросло до 46 707, еще человек 110 265 пострадали", - указали в министерстве. Уточняется, что только за минувшие сутки из-за израильских обстрелов и бомбардировок в анклаве погибли 62 палестинца, еще 253 получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.