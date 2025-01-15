"Автоваз" намерен запустить производство минивэна в 2027 году

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"Автоваз" намерен запустить производство собственного минивэна в 2027 году на площадке в Тольятти. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в ходе пресс-конференции.

"Объем финансирования, который мы хотим направить на реализацию данного проекта, составляет свыше 20 млрд рублей. На сегодняшний день этот проект уже имеет реальные черты. Мы планируем, что он будет запущен на наших конвейерах в Тольятти в 2027 году", - отметил он.

Ранее Соколов заявлял о возможности представить концепт минивэна "Автоваза" в 2025 году. Вместе с тем, по его словам, минивэн - это перспектива трех-четырех лет.