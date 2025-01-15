Политолог Зудин: система коллективной безопасности в Евразии востребована

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января, заявил, что «угрозы на западном фланге, на наших западных границах, должны быть ликвидированы, как одна из главных первопричин. Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но, при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст будет доминирующим", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что евроатлантический подход ко всей Евразии - иллюзия. "Нельзя западной части континента [Евразия] отгородиться от таких гигантов, как Китай, Индия, Россия, Персидский залив, вся Южная Азия, там сотни миллионов людей - Бангладеш, Пакистан, и надо обустраивать континент таким образом, чтобы дела в его центральной части, в Центральной Азии, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Тайваньском проливе, в Южно-Китайском море решали страны региона, а не Столтенберг…

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает в этой связи, что «конструкция надежной системы безопасности в мире должна включать все те моменты, о которых говорил Сергей Лавров. То есть участие крупнейших стран евразийского материка. В противном случае это будет означать, что один игрок будет претендовать на доминирование в обеспечении своей безопасности. Но тогда возникает вопрос о роли и месте остальных, а также о их заинтересованности в такой системе с учетом того, что это крупнейшие государства. Система основана на усилиях только одного игрока вряд ли будет надежной».

При оценке заинтересованности стран глобального Юга в такой постановке вопроса эксперт предлагает выделить два момента: «первый - подобного рода система коллективной безопасности востребована. Но, с другой стороны, различные государства, расположенные в Евразии, в разной степени готовы к участию в такого рода системе. Пока из всех государств можно назвать Россию и возможно в ближайшее время к этой точке зрения придет Иран. А остальные, несколько можно судить по совокупности всех обстоятельств, пока ориентированы больше на обеспечение безопасности с опорой на собственные силы и различные двусторонние соглашения с другими странами. Основные игроки - Китай и Индия - пока, как мне представляется, не готовы к принятию того предложения или той схемы, о которой говорил Сергей Лавров».