Послом России в Алжире назначен Алексей Соломатин

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил нового российского посла в Алжире, им стал Алексей Соломатин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Соломатина Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - следует из текста документа.

В июле прошлого года в возрасте 69 лет скончался посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Эту должность он занимал с 2022 года.

Алексей Соломатин родился в 1967 году. В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений, с того же года находится на дипломатической службе. В период с 2013 по 2018 годы занимал должность российского посла в Кувейте. Владеет арабским, английским и французским языками.