NYT: в Калифорнии при пожаре уничтожены работы художников Харинга, Уорхола и Херста

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В результате пожаров в округе Лос-Анджелес штата Калифорния уничтожена частная коллекция, в которую входили работы таких современных американских художников, как Кит Харинг, Дэмиен Херст и Энди Уорхол. Об этом пишет газета The New York Times.

"Сейчас здесь только пыль", - цитирует издание коллекционера Рона Ривлина, дом которого сгорел вместе с произведениями искусства во время пожаров. Ривлин потерял свыше 200 предметов, в том числе работы Кита Харинга, Дэмиена Херста, Энди Уорхола, Джона Балдессари и Кенни Шарфа.

Дом с частной коллекцией Revolver Рона Ривлина находился в западной части Голливуда. Коллекция оценивалась в несколько миллионов долларов США.