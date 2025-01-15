Арабист Сурков: Блинкен пытается переложить ответственность за провал мирной дипломатии в Газе на Израиль

Администрация США считает, что радикальному палестинскому движению ХАМАС удалось практически восполнить понесенные с 7 октября 2023 года потери в личном составе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

"Мы давно говорили израильскому правительству, что ХАМАС нельзя победить лишь путем проведения военной кампании. Без ясной альтернативы, плана на период после конфликта и реалистичных политических перспектив для палестинцев ХАМАС или нечто столь же ужасное и опасное вернется", - сказал он.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков обращает внимание на то, что «администрация Байдена несмотря на достаточно прочные связи Америки с Израилем пыталась остановить операцию в Газе. Предпринимались усилия по гуманитарному перемирию, были попытки договориться об освобождении заложников, но другое дело, что все они провалились. И во многом те люди, которые уходят, склонны возлагать ответственность за провал их усилий на Нетаньяху и его правительство. Так что вполне возможно, Блинкен уходя, сказал, насколько ему это было доступно, всю правду. Но реальную ситуацию сейчас оценить сложно, оттуда мало информации поступает, и оценки очень противоречивые. Кто-то говорит, что военный потенциал уничтожен, кто-то говорит наоборот, что боевики отсиделись в туннелях и победы Израилю не видать».

По мнению эксперта, «администрация Трампа будет вести себя иначе. Все-таки в свой первый срок Трамп проявил себя как очень большой друг Израиля и гораздо более лояльно к нему относился, чем те же демократы. Поэтому, если Трамп что-то и будет делать, то это могут быть новые пакеты помощи Израилю, а также его дипломатическая и политическая поддержка. Теоретически можно ожидать и нового плана Трампа по решению палестинской проблемы, ведь он уже пытался продвигать свою «сделку века», и может быть, он эту идею возродит опять же с опорой на страны Залива. Снова попытается привлечь их к восстановлению Газы, к экономическому развитию палестинских территорий и в обмен на экономическое процветание убедить палестинцев пойти на мир с Израилем. Впрочем, в нынешних обстоятельствах это крайне маловероятно».