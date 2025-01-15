СМИ сообщают о достигнутом соглашении о прекращении огня в секторе Газа

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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. Соответствующие сообщения появились в СМИ.

По информации высокопоставленного источника телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", сделка была заключена "после нескольких часов напряженной работы посредников". Как отмечается, официальное заявление в этой связи будет опубликовано в ближайшее время.

Журналист портала Axios также информировал со ссылкой на чиновников США о достижении сделки о прекращении огня в Газе и заложникам. Согласно данным портала, официально о достигнутом соглашении о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников будет объявлено не позднее четверга.