Зеленский: численность украинской армии составляет 880 тыс. человек

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Владимир Зеленский сообщил, что численность украинской армии остается на уровне 880 тыс. человек и сокращать ее не планируется.

"На сегодняшний день численность украинской армии составляет 880 тысяч", - сказал он в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. В январе прошлого года в интервью телеканалу ARD Зеленский озвучивал такую же численность украинских войск.

Вместе с тем он уточнил, что эти 880 тыс. рассредоточены по всей стране, именно поэтому Киев против сокращения численности Вооруженных сил Украины и требует детальной проработки инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о размещении иностранного контингента.

Зеленский заявил о необходимости определить "количественный и качественный состав" иностранных войск, а также место их размещения. Это должна быть "не витринная какая-то история, а реальный контингент", подчеркнул он. "В первую очередь, это должны быть инструкторы с большой программой обучения и тренировки наших войск на нашей территории", - добавил глава киевского режима.

Он отметил, что продолжает обсуждать размещение иностранных войск с Макроном, но на нынешнем этапе только в общих чертах. Кроме того, Зеленский планирует обсудить эту тему с премьером Великобритании Киром Стармером.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что появление иностранных воинских контингентов на территории Украины может иметь крайне негативные последствия, вплоть до непоправимых.