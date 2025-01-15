В Дании заявили, что Гренландия сама примет решение о независимости

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Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости. На этом сделала акцент премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время телефонного разговора с будущим президентом США Дональдом Трампом.

"При общении премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. По словам премьера, решение о независимости должна принимать сама Гренландия", - следует из сообщения канцелярии премьер-министра Дании.

Кроме того, Фредериксен и Трамп обсудили усиление безопасности в Арктике. Премьер Дании подтвердила готовность своей страны взять на себя еще большую ответственность за безопасность в этом регионе.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности. Еще в 2019 году, в ходе своего первого президентского срока, он отмечал, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и обладает правами широкой автономии.