В Крыму и Севастополе обнаружили 34 дельфина после выброса мазута в Черное море

На побережье Черного моря Крыма и Севастополя после разлива мазута из-за инцидентов с танкерами нашли тела 34 дельфинов. Об этом информировал крымский центр спасения дельфинов "Безмятежное море".

"Количество погибших дельфинов возросло до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были выявлены единичные капли мазута на кожных покровах. Свежие тела начало выбрасывать по большей части в последнее время, до этого мы регистрировали останки на продвинутых стадиях разложения. Только за три дня в Центр поступила информация о 15 погибших китообразных", - сказано в сообщении.

Уточняется, что некоторые животные погибли еще до разлива нефтепродуктов. Большинство погибших дельфинов - азовки.