Живущим в Астане ветеранам ВОВ выплатят по $9,4 тыс.

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Администрация (акимат) столицы Казахстана Астаны выплатит проживающим в городе шести ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) по $9,4 тыс. к 80-летней годовщине Победы, которая будет отмечаться 9 мая. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба акимата.

Вместе с тем выплаты получат еще несколько категорий граждан, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, в том числе военные, проходившие службу в 1941-1945 годах, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий на территории других государств - им выплатят по $333.

Другим лицам, на которых распространяется действие закона Казахстана "О ветеранах", в том числе труженикам тыла, семьям погибших военных, а также супругам умерших ветеранов ВОВ, выплатят по $111.

По состоянию на конец 2024 года, всего в Казахстане проживало 125 ветеранов.