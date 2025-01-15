Трамп: удерживаемые ХАМАС заложники будут освобождены в ближайшее время

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Будущий президент США Дональд Трамп сообщил, что удерживаемые палестинским радикальным движением ХАМАС израильские заложники будут вскоре освобождены. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети Truth Соц. сети.

"У нас есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время", - написал политик.