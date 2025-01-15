Скончался режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщает ТАСС.

"В среду, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам", - говорится в сообщении.

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года в семье артистов. В 1956 году окончил Московское хореографическое училище. В 1956 году стал артистом балетной труппы Большого театра, с 1972 года - солистом.

За 55 сезонов в Большом театре Немовляев участвовал в спектаклях "Щелкунчик", "Спартак", в концертных программах "Музыкальная табакерка", "Весна священная", "Русский сувенир". С 1977 года был режиссером балета, затем режиссером по составам.

Снимался в художественном телефильме "После бала" режиссера Анатолия Дудорова, в телевизионном балете "Озорные частушки" на музыку Родиона Щедрина в хореографии Натальи Рыженко.