Цена нефти Brent впервые с 13 августа 2024 года поднялась выше $82

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $82 за баррель впервые с 13 августа 2024 года.

По состоянию на 22:06 мск, стоимость нефти Brent росла на 2,73% и торговалась на уровне $82,1 за баррель.

К 22:12 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и находился на отметке в $82,07 (+2,69%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в марте 2025 года поднимался на 3,33% и составлял $80,08 за баррель, свидетельствуют данные площадки.