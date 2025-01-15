В Катаре сообщили, что соглашение между ХАМАС и Израилем вступит в силу 19 января

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Соглашение между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступит в силу 19 января 2025 года. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время пресс-конференции.

"Катар, Египет и США рады объявить об успехе совместных посреднических усилий, благодаря которым стороны конфликта в секторе Газа достигли соглашения об обмене заложниками и заключенными и восстановлении спокойствия для установления режима прекращения огня", - отметил он.

По словам главы катарского правительства, "обе стороны и участники переговоров согласились завершить все технические процедуры предстоящей ночью, затем израильское правительство завершит внутренние процедуры, после этого 19 января начнется реализация соглашения". Время начала выполнения соглашения будет определено позднее, добавил он.

Первый этап соглашения о прекращении огня в Газе продлится 42 дня, в этот период будут согласованы условия следующего этапа. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подтвердил, что ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника.

Вместе с тем посредники выступают гарантами продолжения переговорного процесса для обеспечения полного вывода войск еврейского государства из палестинского анклава.