Рубио: нейтралитет Украины станет частью потенциальных переговоров

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Вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления антироссийских санкций в конечном итоге будут частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

"Допустим, речь идет о необходимости прекратить этот конфликт на Украине. Когда мы будем за столом переговоров, будет нужно не только получать, но и отдавать. Санкции или их отмена могут быть частью этого при наличии соответствующих условий", - указал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры.

Отвечая на вопрос о том, должно ли быть частью переговоров обсуждение вопроса о нейтралитете Украины, при котором она не получит членство в НАТО, Рубио сказал: "Разумеется, это в конечном счете будет частью любых переговоров". В этой связи он констатировал, что во внешнеполитической сфере "редко исходы бывают идеальными". "Во многих случаях мы выбираем между плохим вариантом и тем, который еще хуже", - добавил кандидат на пост госсекретаря.

"В случае подобных конфликтов неизменно требуется идти на уступки", - подчеркнул он, уточнив, что на нынешнем этапе считает преждевременным обсуждать, "какими могут быть эти потенциальные уступки для каждой из сторон".

Избранный президент США Дональд Трамп 13 ноября прошлого года заявил о выдвижении Рубио кандидатом на должность госсекретаря. С января 2011 года он является членом Сената. В верхней палате Конгресса представляет штат Флорида.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от присоединения к НАТО. Он отметил, что Россия также считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и снятие всех западных санкций.