Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Транзит российского газа через Украину прекратиться утром 1 января. Владимир Путин еще 26 декабря заявил, что договориться о новом транзитном контракте на прокачку газа из России через территорию Украины до конца года будет невозможно. В свою очередь Киев жестко заявил, что на фоне продолжающегося конфликта с РФ не станет продлевать договор с российским «Газпромом» о транзите газа. Пришло время оценить последствия этого события.

«Простроченный» лидер Незалежной Зеленский, по всей видимости, решил сделать подарок США, которые очень заинтересованы в переводе Европы с российских трубопроводных поставок на свой сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того Киев пытается окончательно разорвать энергетические связи России и Европы, надеясь, что это приведет к еще большей поддержке Брюсселем Украины. И это при том, что прекращение транзита — опасная история для Украины. Вопрос даже не в потере транзитных денег ($700-800 млн в год), а в том, что украинская система газопроводов может выйти из строя. И не совсем понятно, как будет в будущем осуществляться газоснабжение украинских потребителей (сейчас-то все можно списать на СВО).

Ряд стран ЕС открыто критикуют киевский режим, «первую скрипку» тут играет премьер Словакии Фицо. Против прекращения транзита выступила и Венгрия, а также праворадикальная Партия свободы Австрии, которой поручено формирование нового правительства. Братислава стремится поднять вопрос о возобновлении транзита на уровне ЕС.

Но пока вектор европейского «мейнстрима» сохраняется. Исполнительный комитет ЕС неоднократно публично заявлял, что заинтересованности в пролонгации транзита российского газа через Украину нет, и что «ЕС готов к прекращению транзита и альтернативы имеются». Понятно, что о замерзании Европы речи не идет. Однако цены на газ в регионе весьма высоки (биржевые котировки 15 января — вблизи отметки $500 за тысячу кубометров), и сокращение потребления газа в промышленности продолжается. Так что последствия энергетического эксперимента, который устроил Брюссель, еще дадут о себе знать.

Владимир Путин по итогам саммита Высшего евразийского экономического совета заявил журналистам, что Россия никогда не отказывалась поставлять газ в Европу и готова осуществлять поставки. В частности, топливо могло бы быть направлено через Польшу, если бы республика не блокировала маршрут «Ямал — Европа». Президент России также предупредил, что на фоне остановки поставок цены на газ в Европе вырастут.

Российский магистральный газ в 2025 году продолжает поступать в ЕС только по «Турецкому потоку». Который, кстати, тоже под прицелом ВСУ: 11 января киевский режим предпринял атаку с воздуха на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» на Кубани, обеспечивающей прокачку газа по трубопроводу. Остальные магистральные маршруты по доставке российского газа в ЕС оказываются в простое из-за позиции европейских политиков.

Но пока наиболее жестко прекращение транзита ударило по Молдове и Приднестровью. Брюссель и Кишинёв очень хотят, чтобы энергетический кризис в Приднестровье перерос в политический.

При этом Евросоюз по-прежнему «страхуется» российским СПГ, получая все больше партий морем. Rystad Energy опубликовала данные спустя несколько дней после того, как Украина прекратила поставки российского газа по своим трубопроводам. По данным аналитиков, в 2023 году Европа импортировала рекордное количество сжиженного природного газа из России, несмотря на попытки ЕС отказаться от финансирования России за счет закупок «голубого» топлива. По информации Rystad Energy, в 2024 году в порты Европы прибыло 17,8 млн тонн СПГ из России, что на 2 млн тонн больше, чем в предыдущем году. Ян-Эрик Фенрих, эксперт по газу в Rystad Energy, отметил, что объемы поставок СПГ не просто растут, а достигают рекордных показателей.

Сулит обострение проблемы газоснабжения Европы и проблемы в газовом секторе Норвегии. Добыча природного газа в стране выросла на 6,9% в 2024 году до рекордных 124 млрд кубометров, но, как ожидается, в этом году производство снизится, сообщило 9 января Норвежское управление по добыче нефти и газа (NOD).

Ключевой канал замещения российских трубопроводных поставок, включая мощности Газотранспортной системы Украины (ГСТУ) — это партии сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего из США. Но здесь тоже на первый план выходит цена таких партий. Скажем, цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз представили эксперты Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в своем недавнем обзоре. В обзоре также подчеркивается, что премия сохранится и во втором полугодии 2025 года, а значит азиатские рынки, а не Европа будут в приоритете поставщиков голубого топлива.