С побережья Крыма вывезли порядка 459 тонн замазученного грунта

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С побережья Республики Крым после ЧП с танкерами в Керченском проливе было вывезено почти 459 тонн грунта и песка, загрязненного нефтепродуктами. Соответствующее сообщение размещено на сайте ГУ МЧС по региону.

"Очищены более 179 километров берега, всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено порядка 390 тонн", - следует из сообщения.

Сотрудники МЧС продолжают обследовать около 525 км берега в Республике Крым от Керчи до села Портовое.