Минтранс Казахстана не прокомментирует неофициальную информацию по делу AZAL

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Министерство транспорта Казахстана не комментирует неофициальные данные, касающиеся крушения самолета Azerbaijan Airlines, до публикации предварительного отчета. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал Baza распространил, как утверждалось, расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.

"Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта Республики Казахстан продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать информацию из интернета, не имеющую какого-либо официального источника", - следует из сообщения.

Отмечается, что предварительный отчет будет представлен комиссией "в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями приложения 13 ICAO".

Предварительный отчет должен быть отправлен заинтересованным сторонам в течение 30 дней с момента авиационного происшествия.