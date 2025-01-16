Ковбой ранчо бросит, пойдет воевать, чтоб землю Гренландии Трампу отдать…

Игорь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований

По моему личному мнению, зубодробительные для мировой стабильности заявления президент-электа США Дональда Трампа можно смело прировнять к выступлению чирлидерш перед началом бейсбольного матча команд высшей лиги. Матч для Дональда Фредовича начнется через неделю, когда он примет присягу и снова войдет в Белый дом, не успевший еще за четыре года потерять его ауру. А пока вместе со своей командой можно потанцевать перед СМИ, помахать помпонами на глазах глобальной публики.

Оно, конечно, чирлидинг признан в США видом спорта, но в мире и почему-то даже у нас, все вдруг приняли за истину то, что костоломного футбола не будет ‑ все продолжится маханием помпонами. А уж мы, точно будем в шоколаде – в художественной гимнастике нам равных нет. Поэтому на флагманских сайтах российских новостных агентств появились пробросы таких сценариев от ведущих экспертов: «По сути, своими неоколониальными инициативами Трамп предлагает сделать России перерыв на 30-50-100 лет, чтобы вернуться к разговору о том, кто главный, попозже. Озвучиваются даже такие варианты, что США уходят из Восточной Европы и Прибалтики, не говоря уже об Украине, а мы не ставим им палки в колеса в Мексике, Панаме, Канаде и Гренландии».

Был, кстати, плакат у Временного правительства в середине 1917 г.: «Русский Иван и дядя Сэм – друзья навеки!». Типа, оба защитники демократии. Но лично мне приходят в голову совсем другие сценарии.

Пробежимся по «стратегиям» Трампа относительно России. Вот американская ядерная доктрина «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Reviewe) (принята в первую легислатуру Трампа в 2018 г.). Цитируем. «Россия - это не Советский Союз, а холодная война давно закончилась. Однако, не смотря на все наши титанические усилии наладить позитивные отношения с Россией, она продолжает рассматривать США и НАТО как своих главных противников, препятствующих планам дестабилизации обстановки на территории Евразии».

А вот совсем свежая «Арктическая стратегия МО США 2024» (2024 ARCTIC STRATEGY). Принята в середине прошлого года, вряд ли подвергнется ревизии. Необходимость коррекции доктрин вооруженной борьбы в Арктике объясняется до обидного банально: 1) изменение климата. Процесс потепления в арктической зоне идет в три раза быстрее, чем в среднем на Земле, Баренцево море давно не видело льда, а Берингов пролив уже не замерзает; 2) расширение НАТО на север. Членами блока стали арктические страны Швеция и Финляндия; 3) интерес к региону со стороны КНР. Китай построили аж три исследовательских ледокола, и вообще китайцы бредят концепцией «Великого арктического шелкового пути», дабы конкурировать с Америкой. В тексте «Стратегии» Россия упоминается 36 раз, но без каких-то особых инвектив (россияне, кстати, составляют 44% населения Арктического региона), НАТО – 24 раза, далекий Китай 21 раз. А вот «товарная» Гренландия всего 3 раза.

После реприз Трампа интерес интернет-пользователей в США к Гренландии взлетел на небывалую (относительно) высоту, но … практически с нулевого уровня. Лидерами запросов стал столичный округ Колумбия и штаты Новой Англии. Аляска так себе. По Канаде имеем хороший пик, тут активность проявили граничащие с Канадой штаты. Дания, Панамский канал – все весьма вяло. Россия и Украина – без изменений.

В любом случае Дональд Трамп выступает как пассионарный неоимпериалист-националист, противопоставленный скучным «масоноподобным» глобалистам. Но его идеи о «снова великой» Америке по существу неплохой ремейк шоу времен, когда САСШ становились великой империалистической державой. Вот раскаленная речь сенатора Бевериджа произнесенная 16 сентября 1898 г в городе Индианаполис (штат Индиана), в которой он изложил основные положения и политические лозунги республиканской избирательной кампании накануне промежуточных выборов в Конгресс США: «Будем ли мы завоевывать новые рынки для продукции, взращиваемой нашими фермерами, производимой нашими фабриками? Гавайи стали нашими; Порто-Рико будет нашим; молитвами ее народа Куба в конечном счете будет нашей; острова Востока вплоть до врат в Азию будут, по меньшей мере, нашими угольными базами. Следует ли нам покинуть (народы мира), когда Германия, Англия, Япония жаждут их? Не следует ли нам спасти их от этих стран?».

Сегодня все повторяется. И снова как смесь трагедии и фарса!