Лукашенко заявил, что все больше убеждается в необходимости второй АЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка заявил, что все больше понимает необходимость строительства в стране второй атомной электростанции.

"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - сказал он, передает агентство БелТА.

Как отмечается, в республике наблюдается растущая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. В частности, постоянно расширяется парк электромобилей.

Первая белорусская АЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, построена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом").