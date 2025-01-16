Арабист Долгов: соглашение между Израилем и ХАМАС закрепляет успехи Тель-Авива

Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о введении режима прекращения огня и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Соглашение вступит в силу 19 января, его гарантами выступят США, Катар и Египет.

Первый этап соглашения продлится 42 дня. Он предполагает прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск и эвакуацию раненых палестинцев. На первом этапе также будут согласованы детали следующих двух этапов.

ХАМАС освободит 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения, сообщил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Израиль в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президента США Джо Байден. В этот же период, по его словам, будут освобождены все заложники-американцы.

Египет, Катар и США настаивают, чтобы на этом этапе в Газу была доставлена гуманитарная помощь в необходимых объемах, а на территории сектора были восстановлены медицинские учреждения и возведены жилые строения.

В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. В этот же период будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины. Третья фаза соглашения подразумевает начало восстановления анклава. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня.

Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня на всех трех его этапах. Они договорились создать в Каире механизм контроля.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что «если рассмотреть ситуацию в регионе после ряда событий - свержение Асада, ослабление движения «Хезболла» и движения ХАМАС и гибели ряда руководителей этих движений, то это соглашение подтверждает или закрепляет успехи Израиля. Поэтому это соглашение действует в интересах Израиля, но, насколько оно будет действенно, это вопрос времени, и действенность его будет зависеть еще от позиции США потому, что в прошлом Трамп поддерживал Израиль. И совершенно очевидно, что Трамп и дальше будет поддерживать Израиль и его интересы».

По словам эксперта, «есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Один из вариантов - будет создана так называемая зона безопасности на территории Палестины и сектора Газа, где могут быть размещены силы миротворцев, которые должны поддерживать порядок. Эти силы могут быть и из арабских стран, и здесь свою роль должно сыграть руководство автономии Западного берега реки Иордан и Махмуда Аббаса. Все это, по мнению Израиля и США, должно привести к выдавливанию движения ХАМАС как такового на территории Палестины. Но насколько это жизнеспособно, покажет время. В тоже время плное урегулирование палестино-израильского конфликта – это создание палестинского государства и выполнение решений ООН 1947 года. Это сейчас вряд ли произойдет».