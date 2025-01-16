Новым премьер-министром Болгарии избран Росен Желязков

Премьер-министром Болгарии избран депутат Народного собрания Росен Желязков, представляющий коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС).

Соглано трансляции на сайте парламента, Желязков заручился поддержкой 125 депутатов, представляющих ГЕРБ - СДС, коалицию "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", партию "Есть такой народ" и коалицию "Демократия, права и свободы - ДПС". Еще 114 депутатов выступили против, воздержавшихся не было. Аналогичную поддержку депутаты выразили и новым 19 министрам.

После голосования новое правительство было приведено к присяге и в скором времени приступит к исполнению своих обязанностей.