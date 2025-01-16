Кавказовед Арешев: стратегическое сотрудничество Армении и США не включает гарантии безопасности для Еревана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали 14 января документ о стратегическом партнерстве. "Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении", - заявил Блинкен в начале встречи с Мирзояном в Госдепартаменте. По его словам, это даст сторонам "основу для расширения двустороннего сотрудничества в нескольких ключевых областях, таких, как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и международные обмены".

"Я хочу подчеркнуть, что это закладывает основу для еще более глубокого сотрудничества", - добавил Блинкен. "Наше сотрудничество становится все прочнее", - заверил он.

Хартия о стратегическом сотрудничестве, подписанная с США, создает основу для углубления взаимодействия с Пентагоном. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Сурен Папикян."Подписание этой хартии станет основой для более глубокого и институционального взаимодействия с США. И мы собираемся эту возможность использовать", - отметил он.

Политолог, кавказовед Андрей Арешев отмечает в этой связи, что «едва ли это событие повлияет на процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Этот документ скорее легализует те программы и договоренности, которые уже существовали между Вашингтоном и Ереваном. В том числе и некие военные программы, но при отсутствии прямых гарантий безопасности, на что наивно рассчитывали в Ереване. В тоже время процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, ведется не без сложностей на двустороннем уровне между Баку и Ереваном, при минимальном вмешательстве внешних сил. Хотя такие попытки были, есть и будут».

Эксперт также считает, что «это событие станет дополнительным фактором дистанцирования Армении от ОДКБ, которое по факту является реалией сегодняшнего дня. Поэтому ничего нового это соглашение не внесет».