Президент Южной Кореи провел ночь в изоляторе

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Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел минувшую ночь в 10-метровом помещении, предназначенном для подозреваемых, ожидающих решения о продлении задержания. Об этом информировал телеканал MBC.

Юн Сок Ёль был доставлен в Сеульский следственный изолятор ближе к 22:00 среды. Он содержался отдельно от других задержанных. В помещении были письменный стол, туалет, телевизор и спальные принадлежности.

По данным телеканала YTN, Юн Сок Ёль остался в обычной одежде, в помещении круглосуточно осуществлялось видеонаблюдение. На завтрак ему предлагались хлопья, молоко, орехи и вареное яйцо.

Действующий глава государства арестован впервые, вплоть до решения Конституционного суда по делу об импичменте полномочия Юн Сок Ёля считаются приостановленными. Арест южнокорейского лидера рассчитан на период до 48 часов, после этого нужен еще один ордер суда для продления задержания, отмечает YTN.