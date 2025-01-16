Российский рынок акций отметился ростом ведущих индексов почти на 2%

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Российский рынок акций отметился ростом ведущих индексов почти на 2%, юань движется в сторону увеличения после снижения на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 16 января.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 1,78% и составлял 2 893,67 пункта, индекс РТС рос на 1,78%, до 886,67 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов опустился на 2,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,881 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 899,66 пункта (+1,99%), индекс РТС составлял 888,46 пункта (+1,99%). Вместе с тем курс юаня перешел к росту и составлял 13,911 рубля (+0,95 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.