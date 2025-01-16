В Словакии полагают, что Путин и Трамп решат украинский вопрос в 2025 году

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Взаимодействие президента РФ Владимира Путина и будущего президента США Дональда Трампа поможет решить украинский вопрос уже в наступившем году. Такое мнение высказал вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко в интервью агентству ТАСС.

У него поинтересовались, могут ли быть достигнуты подвижки в украинском урегулировании в 2025 году за счет контактов Путина и Трампа. "Я думаю, что так будет. И прошу Бога, чтобы так было, поскольку это плохо для нас, для вас и для всех", - ответил политик.

"Когда спорят словаки с чехами, когда возникает напряжение между поляками и венграми или словаками и венграми, конфликты между нами провоцирует Запад. Немцы, французы и американцы радуются. Они зарабатывают на этом", - указал он.

Данко также обратил внимание, что у многих западных государств были колонии. "Западные страны не изменили этот подход. Они хотят сохранить свой уровень жизни, они хотят, чтобы кто-то другой работал на них", - отметил он.