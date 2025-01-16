Суточные потери ВСУ зна курском направлении составили более 210 военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении составили свыше 210 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронемашина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов", - указали в российском оборонном ведомстве, добавив, что отражена одна контратака.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 52 330 военнослужащих, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортеров, 1 567 боевых бронемашин, 1 486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, уточнили в МО РФ.