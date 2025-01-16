Toyota планирует перенести производство в глубь страны на фоне прогнозов мегаземлетрясения в Японии

Японский автогигант Toyota Motor Corp. начинает реорганизацию всей системы внутреннего производства на фоне прогнозов о разрушительном землетрясении в районах размещения его основных заводов в Японии в ближайшие годы.

Вероятность мегаземлетрясения у тихоокеанского побережья Японии в течение следующих 30 лет возросла примерно до 80 процентов, сообщила 15 января правительственная комиссия по изучению землетрясений. Ожидается, что землетрясение магнитудой от 8 до 9 баллов произойдет в районе Нанкайского разлома — впадины на дне океана, которая тянется вдоль тихоокеанского побережья Японии, где сталкиваются Евразийская и Филиппинская тектонические плиты.

По прогнозам может быть затронут крупнейший промышленный пояс Японии — Токай с высокой плотностью населения и промышленных объектов, а прибрежные районы могут попасть под удар мощных цунами.

В связи с этим Toyota планирует перенести часть производства из региона Токай, где в настоящее время производится около 2,2 миллиона автомобилей в год, в регионы Тохоку и Кюсю, сообщает газета «Асахи». Общее производство автомобилей на мощностях Toyota в Японии оценивается в 3 млн штук.

У Toyota 14 заводов по производству готовых автомобилей в Японии, большинство из которых сосредоточено в районах предполагаемого землетрясения.

По словам участников, реорганизация начнётся примерно в 2030 году и продлится до 2035 года.

Последнее катастрофическое землетрясение в разломе Нанкай магнитудой 8,1—8,4 произошло 20 декабря 1946 года. Тогда погибли 1362 человека, 2632 были ранены и 102 пропали без вести, 36 000 зданий были уничтожены. Также землетрясение вызвало цунами высотой до 6 метров, которое затронуло юго-западную часть Японии и разрушило ещё 2100 зданий.

Землетрясение у тихоокеанского побережья острова Хонсю в Японии, которое произошло 11 марта 2011 года и вызвало цунами и серию техногенных катастроф, повлекло за собой многочисленные разрушения и жертвы. Окончательное число погибших составляет 19747 человек, были ранены 6242 человека, 2556 пропали без вести.

Ущерб от землетрясения, по оценке японского правительства, составил 198—309 миллиардов долларов. При этом в общие убытки не включены падение промышленного роста, ВВП и объёмов торговли, вызванные стихийным бедствием.

Крупнейшей техногенной катастрофой в истории Японии стала также вызванная землетрясением катастрофа на АЭС Фукусима-1.