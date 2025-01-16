Песков: в Кремле приветствуют сделку между Израилем и ХАМАС

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Кремль приветствует достижение договоренностей между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя достигнутое накануне соглашение.

"Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля считает преждевременным поздравлять стороны. "Давайте дождемся финализации процесса", - указал он.

В среду вечером глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил о том, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Ожидается, что соглашение вступит в силу 19 января 2025 года.