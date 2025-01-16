Bloomberg: глава Apple будет присутствовать на инаугурации Трампа

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Гендиректор корпорации Apple Тим Кук посетит инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники информировало агентство Bloomberg.

Как отмечается, на мероприятии будут также присутствовать основатель онлайн-ретейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск, а также гендиректор корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг.

Агентство обращает внимание, что приглашение руководителей технологических гигантов на инаугурацию обусловлено улучшением их отношений с Трампом после его победы на президентских выборах в ноябре прошлого года. Многие из них уже посетили поместье политика Мар-а-Лаго во Флориде, пишет издание.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года.